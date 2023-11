Un fine settimana che per qualcuno ancora vuol dire ponte di Ognissanti quindi viaggi di piacere o in visita di cari defunti sepolti in altre città. Per chi rimane in città però ci sarà modo di divertirsi e svagarsi con le tante iniziative, manifestazioni, spettacoli dal vivo che si tengono a Latina e provincia.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Siamo in pieno autunno e anche Monte San Biagio celebra il frutto della stagione con la manifestazione Castagne e Vino, mentre a Formia è in programma una serata di ottimo cibo e musica dal vivo: Borgo Divino.

Visite guidate ed escursioni

Sono sempre tante le iniziative che ci portano alla scoperta del nostro bel territorio, questa settimana per esempio con le Passeggiate Poetiche si andrà alla scoperta del Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, tra scorci naturalistici mozzafiato e tradizioni e leggende centenarie. In occasione delle festività dedicate ai defunti a Fossanova si terrà una visita guidata a tema Partire dall’Aldilà. Nel Parco Nazionale del Circeo invece si andrà alla scoperta degli animali notturni con “Animali spaventosi della notte”. Nella giornata di domenica tornano gli ingressi gratuiti a Musei e Parchi Archeologici d’Italia con la #domenicalmuseo.

Spettacoli dal vivo

Per gli appassionati di teatro e musica, questo week end offre molti spunti interessanti, tra questi c’è L’Avaro Immaginario di e con Enzo Decaro in scena al Teatro Moderno, per i più piccini arriva a Sezze lo spettacolo Mostriciattoli. Per gli amanti del Jazz al Circolo Cittadino di Latina si terrà un omaggio a Nicola Arigliano, mentre a Formia si apre la stagione Senza Sipario con il concerto Sepè le Mokò omaggio di Daniele Sepe al cinema comico italiano.

Mostre

Tante le mostre in corso nella nostra provincia: proseguono la mostra conclusiva della X edizione del Premio COMEL The Aluminium eXperience, l’Omaggio a Italo Calvino alla Galleria Lydia Palumbo Scalzi, e alla galleria Monti 8 la personale dell’artista americano Gabriel Madam.

Cinema

Per gli amanti del cinema ci sono in programma per questo week end nuovi appuntamenti del Fondi Film Festival. Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.