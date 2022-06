Ballottaggio 2022 a Sabaudia, Alberto Mosca è il nuovo sindaco. Sconfitto Maurizio Lucci

Alberto Mosca è il nuovo sindaco di Sabaudia. Questo l’esito del ballottaggio nella città delle dune. Sostenuto da cinque liste (Forza Italia, Unione di centro, Azione, Città Nuova e Scegli Sabaudia), il generale dell’Arma in pensione guiderà l’Ente per i prossimi cinque anni e dopo alcuni mesi di commissariamento.

Mosca ha ottenuto il 52,89% delle preferenze e 3.487 voti, superando l’altro candidato sindaco in corsa, Maurizio Lucci sostenuto da tre liste (Lucci Sindaco, Obiettivo in Comune e Coraggio Italia) che si è fermato al 47,11% delle preferenze con 3.106 voti.

Il ballottaggio

Il neo sindaco di Sabaudia, in svantaggio dopo le prime sezioni scrutinate, è stato protagonista di una rimonta con la vittoria ottenuta per appena 381 voti e proprio grazie al risultato arrivato dalle ultime sezioni che gli ha permesso di replicare l’esito del primo turno quando era stato il più votato tra i cinque aspiranti primo cittadino (il 30,58% delle preferenze per lui e il 24,31% per Lucci).

I seggi in Consiglio comunale

Per quanto riguarda la distribuzione dei seggi in Consiglio comunale, 5 vanno a Forza Italia, 2 rispettivamente alla liste Città Nuova e Scegli Sabaudia e uno ad Azione; un altro seggio va alla lista Lucci Sindaco e uno alla lista Paolo Mellano Sindaco. Sono eletti consiglieri Maurizio Lucci, Paolo Mellano, Enzo Di Capua e Giancarlo Massimi.

Affluenza alle urne

L’altro dato su cui porre l’attenzione è quello dell’affluenza: a Sabaudia per questo ballottaggio ha votato infatti meno della metà degli aventi diritto, 44,27% degli elettori (tutti i dati), mentre al primo turno la partecipazione era stata del 59,5%. Cinque anni fa al ballottaggio aveva votato il 53,59%.