Eliminazione delle barriere architettoniche: gli interventi ad Aprilia

Non solo a Formia, ma sono in corso in questi giorni anche ad Aprilia i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Lavori che sono iniziati nella mattinata di ieri, venerdì 3 febbraio, e rientrano in un progetto finanziato in due annualità dal Ministero dell’Interno.

Si tratta appunto di un progetto che mette in campo uno strumento che consente, attraverso interventi mirati, il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche. “L’obiettivo - spiegano dal Comune - è l’accessibilità senza ostacoli degli immobili pubblici, spazi urbani, come piazze o parchi, e la fruizione dei principali percorsi pedonali in modo da formare una connessione tra le diverse parti della città di Aprilia”.

“L’intervento - dichiara il sindaco Aprilia Antonio Terra -, segue la recente approvazione del Peba: strumento di pianificazione che guiderà in futuro questo tipo di interventi sia da parte del pubblico che da parte del privato. Una vera e propria rivoluzione positiva dall’alto senso civico per la città di Aprilia che mira all’eliminazione di tutti quei fastidiosi ostacoli urbani per la deambulazione di passeggini, anziani e disabili”.

Gli obiettivi del piano guardano a:

- garantire il maggiore grado di mobilità di persone con disabilità nell’ambiente abitato;

- migliorare la fruizione delle vie maggiormente frequentate e quelle necessarie per raggiungere edifici o spazi di pubblico interesse;

- eliminare gli ostacoli che impediscono la circolazione di ogni cittadino;

- abbattere, attraverso un’attenta progettazione, tutto ciò che può comportare una limitazione delle attività.