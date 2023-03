Regione Lazio, Cosmo Mitrano è il nuovo presidente della commissione Lavori pubblici

Sono tre i consiglieri regionali pontini a cui è stata affidata la presidenza di altrettante commissioni del Consiglio del Lazio che si sono insediate oggi, 30 marzo. A essere stata ufficializzata anche la nomina di Cosmo Mitrano, entrato alla Pisana come rappresentante di Fratelli d’Italia, quale presidente della commissione Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti. Ma Mitrano è anche vice presidente della commissione Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio, e componente della commissione Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione.

“Commissioni di prima fascia nelle quali lavorerò con un grande senso di responsabilità, ponendo al primo posto impegno, determinazione e volontà, contribuendo a quel cambiamento di rotta esplicitato anche nei fatti dal Presidente Rocca - ha detto il consiglierei regionale pontino -. Farò tesoro dell’esperienza maturata in questi anni, del background professionale e amministrativo acquisito sul campo, pronto ad apprendere nuove conoscenze e competenze. Abbiamo tanto da fare e dobbiamo assolutamente recuperare il tempo perso per rimettere in carreggiata la nostra regione. È arrivato il momento di mettere mano ai progetti incompiuti dando un’accelerata al Corridoio Intermodale Roma-Latina con realizzazione della bretella Cisterna-Valmontone; bisogna andare spediti con il completamento della Monti Lepini Latina-Frosinone; anche se non di competenza diretta della Regione Lazio, è necessario prevedere la cantierabilità della Pedemontana di Formia; è opportuno, inoltre, potenziare su tutto il territorio regionale un piano di mobilità sostenibile.

Bisogna intervenire tempestivamente e concretamente sul servizio di trasporto pubblico per ridurre il disagio che quotidianamente vivono migliaia di pendolari che si spostano su tutto il territorio regionale. È necessario, inoltre, introdurre agevolazioni per le fasce sociali più deboli per consentire loro di raggiungere i posti di lavoro”.

Tante altre le parità per Mitrano. “Il trasporto marittimo regionale, rappresenta un altro tassello fondamentale dell’economia regionale. Un servizio indispensabile per i cittadini che risiedono sulle isole laziali e per i tantissimi turisti che frequentano l’arcipelago ponziano, tra le mete più apprezzate anche all’estero. È necessario, contestualmente, avviare un processo di ammodernamento e riqualificazione delle unità navali che costituiscono la flotta della Laziomar".

Nella commissione Bilancio, ha poi aggiunto, “avrò il compito di affiancare e supportare il presidente e l’assessore e tutti i componenti a cui auguro un proficuo lavoro. Una materia, quella economico-finanziaria che è il fulcro dell’azione politico-amministrativa del governo regionale”. Infine nella commissione Sviluppo Economico, ha concluso, “avrò modo di ritornare su argomenti e settori economico/produttivi a me molto cari che, a mio avviso, meritano particolare attenzione perché riguardano la crescita della produttività economica regionale, come nel caso delle industrie e del nostro artigianato vera eccellenza italiana. Altrettanto importante, infine, la capacità di visione e programmazione attraverso il sostegno alle start-up quale strumento di innovazione e spinta in avanti per una regione che sia veramente competitiva e una fucina di idee. Una regione più vicina ai giovani, sostenendoli concretamente; una regione sempre più proiettata a utilizzare ogni strumento indispensabile per tutelare, salvaguardare e promuovere quel Made in Lazio che tutto il mondo ci invidia”.