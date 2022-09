Dissesto idrogeologico: torna la paura ad Itri dopo l’alluvione del 2021. Nuovo finanziamento in arrivo

E’ alta l’attenzione ad Itri sul dissesto idrogeologico che alcune aree del comune patiscono, soprattutto dopo l’arrivo delle prime piogge di questi giorni e dopo l'allerta meteo arancione diramata ieri dalla Protezione Civile regionale. E sempre ieri l’Amministrazione con una serie di ordinanze ha predisposto la chiusura delle scuole e la sospensione del mercato, agendo in via precauzionale

“La mente è corsa allo scorso anno quando un’alluvione colpì il nostro paese - commentano dal Comune -. Non sono questi problemi di facile risoluzione, e nonostante l’impegno dell’Amministrazione a reperire fondi per far fronte seriamente a questi problemi, i pericoli rimangono e le famiglie sono giustamente in apprensione. A tal riguardo, come anticipato, grazie al piano di contrasto idrogeologico il Comune è riuscito ad ottenere la parte residuale che gli competeva. Una somma pari a 150.000 euro. Tali somme benché fondamentali per continuare nel progetto di recupero si rivelano ancora assolutamente non risolutive. L’Amministrazione si sta comunque adoperando per reperire somme da dedicare a questi progetti di risanamento”.

“Sono vicina a tutte le famiglie che si trovano coinvolte in questi disagi. Famiglie che vivono nell’instabilità che tali problematiche comportano - ha commentato la vice sindaco Elena Palazzo, dopo la prima allerta arancione divulgata in città ieri -. Il lavoro fatto con Astral, Protezione civile ed enti superiori è grande ma si affrontano temi che non sono di immediata e facile risoluzione. Stiamo compiendo tutti gli sforzi necessari per far si di tutelare l’incolumità di tutti ed al contempo rendere più sicuro il nostro territorio, dopo anni di abbandoni e senza che mai nessuno si sia preoccupato di far fronti a tali problematiche”.