Elezioni regionali 2023, candidata Valeria Campagna: "Daremo voce alle istanze territoriali”

C’è anche Valeria Campagna tra i candidati pontini alle prossime elezioni regionali. La decisione sul suo nome come rappresentante di Latina Bene Comune, a sostegno della candidatura di Alessio D’Amato a presidente della Regione, è stata presa ieri durante l’assemblea dei soci del movimento.

“Vorrei innanzitutto ringraziare Lbc per avermi sostenuta all’unanimità. Sono davvero onorata e allo stesso tempo motivata per tutta la fiducia che le socie e i soci hanno riposto in me” ha commentato Campagna, che è stata già consigliera comunale, capogruppo di Lbc, consigliera provinciale e presidente della Commissione Scuola in via Costa.

“Un particolare ringraziamento lo rivolgo alla segretaria Elettra Ortu La Barbera e al presidente Damiano Coletta insieme ai quali, dopo aver condiviso in questi sei anni il duro lavoro per la nostra città, sono pronta ad affrontare una nuova sfida. Una sfida difficile, certo, ma doverosa: dopo dieci anni della giunta Zingaretti abbiamo un lavoro politico importante da portare avanti e da migliorare. La mia è una candidatura civica in una lista civica. È chiaro, quindi, che tutto l’impegno sarà rivolto alle questioni che riguardano il nostro territorio. Penso alla sanità, alla scuola, al diritto allo studio, ai rifiuti, alle infrastrutture e al lavoro.

Mi candido – conclude Campagna - per dare voce a queste esigenze territoriali e per dare voce alle tante esperienze civiche che, a partire da Latina, lavorano quotidianamente per migliorare la qualità della vita della nostra splendida provincia. Sono sicura che sapremo raccogliere tutte quelle esperienze virtuose che bene hanno fatto sul piano locale e che sapremo metterle a sistema, quindi a servizio della coalizione di centrosinistra e della candidatura di D’Amato. Lo farò insieme a uomini e donne che tanto si sono spesi in questi mesi e portando avanti un lavoro dal basso condiviso con tutte e tutti loro. Penso, ad esempio, a Marta Bonafoni e a tutto il mondo che è riuscita a mettere in rete in questi dieci anni di lavoro in Regione”.