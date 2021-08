La campionessa di boxe Alessia Mesiano candidata al Consiglio comunale a sostegno di Zaccheo

Alessia Mesiano, classe 1991, nata e cresciuta sportivamente a Latina, da qualche anno pugile delle Fiamme Oro e campionessa di boxe nel 2016 ad Astana in Kazakistan nella categoria 57 chilogrammi, annuncia la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative di Latina.

“Metto a disposizione della città in cui sono nata e nella quale vivo - racconta Alessia Mesiano - tutta la mia passione per lo sport inteso come rigore e cultura. La mia è una storia di impegno e dedizione. Nel 2013 sono entrata in nazionale conquistando successivamente nel 2014 i campionati universitari e italiani assoluti a 60kg. Alla mia prima partecipazione agli europei nella cat.57kg di Bucarest (Romania) nel 2014 ho vinto il bronzo e sempre nello stesso anno ho conquistato il terzo posto ai mondiali di Jeju (Korea del sud) a 57kg. Nel 2014 sono entrata a far parte delle Fiamme Oro, la squadra sportiva della polizia di Stato”.

Una candidatura, quella di Alessia Mesiano nella lista “Latina nel Cuore” in coppia con Mario Faticoni, che il candidato sindaco Zaccheo commenta così: “Sono onorato - dichiara - che in una delle liste a sostegno della mia candidatura vi sia una ragazza così giovane ad incarnare i valori della legalità, del sacrificio, della competizione rispettosa nei riguardi dell’avversario. Con Alessia ci impegneremo per far tornare Latina città dello sport. Vogliamo tornare ai tempi nei quali la nostra città era eccellenza nel volley, nel basket ed anche in altri sport ingiustamente meno considerati. Alessia è una eccellenza della boxe femminile nel mondo. Insieme restituiremo effervescenza a Latina, con il protagonismo dei giovani ed in particolare delle donne”.

.