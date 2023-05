Elezioni a Terracina, ecco il nuovo consiglio comunale con Francesco Giannetti sindaco

Diciassette consiglieri alla maggioranza, con in testa Fratelli d'Italia, sette all'opposizione. A Terracina, con la vittoria schiacciante consegnata al primo turno a Francesco Giannetti, alla guida di una coalizione composta da FdI, lista Giannetti Sindaco, FI e Lega, si disegnano i nuovi equilibri all'interno dell'assise comunale.

Il sindaco ha conquistato il 64,29% dei voti, le sue liste arrivano complessivamente al 66,66%, con la quota maggiore a Fratelli d'Italia che ottiene il 27,27% e sette seggi, che saranno occupati dai consiglieri Luca Caringi Alessandra Feudi, Vincenzo Di Girolamo, Ilaria Marangoni, Emanuela Ciontoli, Maurizio Casabona, Patrizio Avelli. Con il 14,26% delle preferenze, arriva invece in assise con quattro consiglieri la lista Giannetti Sindaco. I nomi sono quelli di Claudio De Felice, Maria Pia Chionna, Gavino De Gregorio, Silveria Giuliani. Tre ciscuno infine i consiglieri di Lega e Forza Italia: rispettivamente Massimiliano Tocci, Sara Norcia e Angelo De Angelis; Antonella Isolani, Domenico Villani e Augusto Andrea Basile.

Per quanto riguarda invece i banchi dell'opposizione entra il candidato sindaco non eletto Fabrizio Di Sauro accanto a due consiglieri del Pd, Pierpaolo Chiumera e Daniele Cervelloni. Occuperà il posto di consigliere anche l'altro candidato sindaco Alessandro Di Tommaso, insieme a due consiglieri della sua lista Giuseppe Masci e Barbara Cerilli. Infine un seggio per Gabriele Subiaco, candidato sindaco non eletto di Europa Verde, mentre non riesce a superare la soglia l'ultimo candidato alla carica di primo cittadino, Massimiliano Cesare Fornari.