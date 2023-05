Ballottaggio 2023, Aprilia sceglie il sindaco: seggi aperti per la seconda giornata di voto

Dopo quella di ieri seconda giornata di voto oggi, lunedì 29 maggio, nella città di Aprilia per il ballottaggio delle amministrative. E’ l’unico centro della provincia in questa tornata delle comunali, infatti, a non aver eletto il sindaco al primo turno e a due settimane di distanza gli elettori sono stati chiamati nuovamente alle urne. La sfida è tra Lanfranco Principi e Luana Caporaso.

Dopo ieri, i seggi nelle 52 sezioni di Aprilia sono stati riaperti questa mattina alle 7 e le operazioni di voto termineranno alle 15. A seguire, subito dopo l'accertamento del numero dei votanti e le altre operazioni preliminari, si procederà con lo scrutinio.

L’affluenza alle urne

E’ sicuramente quello dell’affluenza il primo dato di questo ballottaggio da tenere in considerazione, in attesa dei risultati di oggi pomeriggio. Ed è un'affluenza in caduta libera al termine della prima giornata di voto, quella di ieri; come reso noto dal Ministero dell'Interno, ha infatti votato un elettore su tre (circa il 33%), con un crollo di oltre sette punti percentuali rispetto al primo turno (qui tutti i dati). Primo turno in cui si era recato alle urne poco più del 53% degli aventi diritto con uno dei dati più bassi tra gli otto comuni pontini al voto (clicca qui per leggerli tutti).

La sfida tra Principi e Caporaso

Uno fra Lanfranco Principi e Luana Caporaso, quindi, sarà il nuovo sindaco di Aprilia. Saranno gli elettori a deciderlo con questo secondo turno delle amministrative. Principi, sostenuto da una coalizione di centrodestra con alcune liste civiche (Aprilia 2023 Principi Sindaco, A.M.A. Alternativa Moderata Apriliana, Lega, Forza Aprilia, Fratelli d’Italia, Aprilia Valore Comune e Unione Civica) - e che in queste due settimane ha trovato l'intesa anche con l'altra candidata sindaco Carmen Porcelli -, al primo turno aveva ottenuto il 46,82% delle preferenze; mentre la sfidante Caporaso, che ha ricevuto l’eredita del sindaco uscente Antonio Terra ed è sostenuta da 8 liste civiche (Aprilia Domani, Forum per Aprilia, Aprilia Città Civica, Luana Caporaso Sindaca, Uniti per Aprilia, Aprilia Tricolore, Rete dei Cittadini e L’altra faccia della politica), si era fermata al 42,19% (clicca in basso per i risultati del primo turno). A separarli poco più di 1.300 voti; la partita in questo secondo turno, quindi, è tutta da giocare.

Ballottaggio ad Aprilia: come si vota

Per il ballottagigo, l’elettore dovrà recarsi al seggio munito di tessera elettorale e di idoneo documento di riconoscimento. Il voto si esprime tracciando un segno su uno dei due rettangoli contenenti il nominativo del candidato sindaco prescelto.