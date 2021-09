Elezioni comunali 2021 a Formia, corsa a 5 per diventare sindaco. Tutte le liste

Sono 5 i candidati sindaco a Formia che, dopo oltre 8 mesi di commissariamento in seguito alla caduta dell’Amministrazione Villa, torna alle urne per eleggere il nuovo sindaco e per rinnovare il Consiglio comunale. Si vota, come negli altri 11 comuni della provincia, nelle due giornate del 3 e del 4 ottobre; nel caso in cui nessuno dei cinque candidati dovesse ottenere la maggioranza, i due più votati andranno al secondo turno con la data del ballottaggio fisata per le due settimane successive, il 17 e 18 ottobre.

I candidati sindaco sono (in ordine alfabetico): Gianfranco Conte, Amato La Mura, Luca Magliozzi, Gianluca Taddeo e Paola Villa. In totale sono poi 19 le liste che sono state presentate a sostegno dei cinque candidati sindaco, oltre 350 invece gli aspiranti consiglieri comunali.

Di seguito le liste a sostegno dei candidati sindaco:

Gianfranco Conte

- Formia ConTe

- Nuova Area,

- Progetto Democratico - Formia 4.0)

Amato La Mura

- Amato La Mura Sindaco - Prima Formia

- FormiAmo il futuro

- Guardare Oltre

- Resurgo - Amato La Mura Sindaco

Luca Magliozzi

- Demos - Democrazia Solidale

- Pd

- Forum - Formia Futura

Gianluca Taddeo

- Forza Italia

- Fratelli d’Italia

- Taddeo per Formia

- Periferie al centro

- Formia Vinci

- Anima Popolare

Paola Villa

- Un’altra città

- Movimento 5 Stelle

- Io resisto per Formia

Articolo in aggiornamento