Elezioni amministrazioni 2022: la presentazione delle liste nei 7 comuni pontini al voto

Si vota domenica 12 giugno anche in sette comuni della provincia di Latina per l’elezione del sindaco e il rinnovo dei Consigli comunali: nello specifico tornano alle urne gli elettori dei due centri con più di 15mila abitanti, Gaeta e Sabaudia, oltre che quelli di Cori, Ponza, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano e Ventotene.

C’è tempo fino alle 12 di oggi, sabato 14 maggio, per la presentazione preso gli uffici comunali delle liste dei candidati alle elezioni amministrative. Solo allora si avrà il quadro completo delle compagini in corsa nei 7 comuni che tornano al voto.

Ma quella del 12 giugno sarà una domenica di Election Day: oltre alle amministrative, nei comuni che sono chiamati al voto, sono state fissate anche le consultazioni per i referendum previsti dall’articolo 75 della Costituzione che si terranno in tuti e 33 i centri pontini, come nel resto del Paese. Le operazioni di votazione si svolgeranno nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23, a seguire si procederà prima allo scrutinio delle schede per ciascun referendum e successivamente, dalle 14 del 13 giugno, a quello per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le eventuali elezioni circoscrizionali. Ci vorrà quindi la giornaaat di lunedì per conoscere il nome dei nuovi sette sindaci; a Gaeta e Sabaudia l'eventuale turno di ballottaggio si terrà due settimane dopo, domenica 26 giugno.