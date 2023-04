Primarie, Daniela Fiore (Pd): "Era giusto competere, ora lealmente al fianco di Coletta"

"Una contesa rapida e leale", così Damiano Coletta ha definito le primarie del centrosinistra che hanno decretato la sua vittoria e che aprono ora la strada alla sfida al centrodestra a e alla candidatura di Matilde Celentano. Nella giornata di ieri, 3 aprile, la coalizione progressista, con gli altri due candidati alle primarie Daniela Fiore e Filippo Cosignani, si è presentata alla stampa unita e coesa, pronta dunque per la campagna elettorale fino al voto di maggio.

"Non è andata come speravamo - commenta ora Daniela Fiore, candidata alle primarie per il Partito democratico - La nostra proposta, la nostra idea di città non ha prevalso nelle elezioni primarie. È stato giusto competere, è stato giusto fare esprimere i cittadini, attraverso un percorso che ci consente di avere una coalizione unita e competitiva".

"Saremo lealmente al fianco di Damiano Coletta - aggiunge - nella difficile sfida di maggio e ci sarò candidandomi nella lista del PD come avevo dichiarato quando ho accettato la candidatura alle primarie. Resta valida la nostra idea di città che, seppur compatibile con quella dei civici, offre una visione diversa che porteremo avanti anche dopo il risultato delle primarie. Grazie a tutti per il sostegno, è ora di ripartire per le elezioni del 14 e 15 maggio".