Provincia, Stefanelli in corsa per la presidenza: “Un nuovo inizio. Questo un progetto aperto a tutti”

Il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli candidato alla presidenza della Provincia di Latina. Confermato primo cittadino alle scorse comunali di ottobre, intorno al nome di Stefanelli hanno trovato una convergenza Forza Italia, il Pd e le liste civiche. E dopo aver accettato la candidatura in vista delle elezioni del 18 dicembre, il sindaco di Minturno parla ora per la prima volta.

Oltre al suo nome per la guida della Provincia, alla vigilia della presentazione delle candidature, anche quello del primo cittadino di Itri Giovanni Agresti che nelle scorse ha ufficializzato la sua decisione.

“Vogliamo costruire, tutti insieme, una provincia di comuni e di comunità, di idee e di energie da canalizzare e valorizzare - ha detto Stefanelli -. In queste ore sento il peso della responsabilità, ma anche e soprattutto l’entusiasmo per l’avvio di un nuovo percorso iniziato grazie al sostegno di Claudio Fazzone e di tutta Forza Italia, di Salvatore La Penna, Enrico Forte e di tutto il Pd, e dei sindaci e amministratori delle liste civiche, tra cui i sindaci che amministrano le due città più grandi, Latina e Aprilia”.

“La mia candidatura, per la quale li ringrazio, esprime non un accordo tra partiti - precisa dopo le polemiche degli ultimi giorni -, ma un progetto, un’idea, un obiettivo comune: rilanciare la provincia, intercettando la crescita economica nazionale che ci si aspetta nei prossimi anni. Un progetto, che in quanto comune e trasversale, rimane aperto a tutti quelli che vorranno condividerlo insieme a noi”.

“A causa della pandemia abbiamo vissuto anni difficili, il nostro impegno sarà quello di restituire fiducia a cittadini, famiglie, imprese e lavoratori non con le parole, ma con i fatti. Lavoreremo in squadra per una provincia che costruisca il futuro partendo dai valori del presente, occupandosi dei propri giovani, avviando una riflessione partecipata su una riorganizzazione dell’offerta formativa che prenda atto dei cambiamenti epocali della società, riprendendo ad investire fortemente sull’edilizia scolastica, ponendo la formazione in costante simbiosi con il mondo produttivo, avvicinando i giovani alle imprese. Affronteremo il tema dei rifiuti, con l’obiettivo di non gravare ancor di più sulle servitù esistenti, puntando sull’innovazione tecnologica e la condivisione. Sappiamo che non basta mettere insieme tanti comuni in un’amministrazione per creare una comunità. Questa si crea con le idee e i progetti condivisi, partendo da un sentimento e da interessi comuni: si cresce solo se lo si fa tutti insieme”.

“Questa - conclude poi Stefanelli - è la nostra idea di sviluppo, che cercheremo di realizzare con la creazione di un coordinamento provinciale di comuni, imprese, associazioni, enti pubblici e privati, università per cogliere le straordinarie opportunità del Pnnr: per la provincia di Latina è tempo di un nuovo inizio”.