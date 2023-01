Elezioni regionali 2023, Muzio: “Il vento è cambiato. Ridaremo a Latina il ruolo che merita”

“Portare la città di Latina e l’intera provincia all’interno del consiglio regionale del Lazio per restituire, al capoluogo, il ruolo centrale che merita”: questo l’obiettivo di Annalisa Muzio, candidata alle regionali di febbraio per Forza Italia, e di tutto il partito che l’ha scelta per questa importante tornata elettorale. Un obiettivo illustrato nel corso dell’inaugurazione del point elettorale di Muzio.

A spiegare il perché della scelta di candidarla su Latina è stato il senatore di Forza ItaliaClaudio Fazzone che ha riconosciuto in lei “una persone preparata, con doti politiche davvero importanti e che un partito grande come Forza Italia non poteva non notare”. Il senatore ha poi parlato dell’esperienza già fatta con Muzio in Consiglio provinciale elogiandola per il progetto della Cabina di regia dei comuni costieri che, a suo avviso, è la strada giusta da seguire non solo per il problema erosione, ma anche per lo sviluppo del turismo perché lavorare insieme significa avere più voce in Regione. “Scegliamo persone che possano contribuire ad un cambiamento reale e alla crescita del nostro territorio – ha affermato il senatore Fazzone – e Annalisa Muzio è la persona giusta per arrivare al nostro obiettivo. Ha una forza di volontà che le ha permesso, da sola con un movimento civico nato da poco tempo, di ottenere 3.500 voti su Latina alla prima competizione in cui si è cimentata: questo significa che è una persona con grandi capacità politiche e con una visione. Ecco perché abbiamo deciso di affidare a lei questo importante incarico per tutti noi”.

Il senatore Fazzone ha poi fatto un accenno alle prossime comunali dicendo che certamente un candidato donna è un’ipotesi, ma soprattutto ha affermato chiaramente che Forza Italia deve riappropriarsi della guida della città perché - ha specificato “dobbiamo riuscire a cambiarla così come siamo riusciti a cambiare tutte le altre città che il partito governa”. Parole di elogio per Muzio sono arrivate anche dall’europarlamentare Salvatore De Meo per la sua capacità di essere riuscita a catalizzare l’attenzione di una città con un metodo di lavoro che Forza Italia vuole sostenere e replicare anche in Regione. All'inaugurazione presente anche il coordinatore provinciale di Forza Italia, Alessandro Calvi: “Annalisa è una forza della natura è una risorsa importante che dobbiamo riuscire a portare in Regione per potere lavorare seriamente e cambiare la rotta - ha detto -. Abbiamo dimostrato che quando si lavora bene i risultati si ottengono, adesso è arrivato il momento di fare un ulteriore passo avanti”.

A seguire l’intervento di Fabio Bianchi, coordinatore politico di Fare Latina, che ha ribadito “come il movimento sia diventato il vero partito della città, vicino alla comunità e attento alle esigenze dei cittadini” e sottolineato come con Forza Italia sia “stata fatta una scelta ragionata per riuscire a fare gli interessi di una città avendo una rappresentante in Regione. Siamo pronti a lavorare e per vincere – ha detto – Annalisa è una persona che rappresenta al meglio la nostra città e noi continueremo a stare al suo fianco”.

“Questa per tutti noi è una sfida e al tempo stesso un’opportunità che non possiamo permetterci di perdere - ha invece detto Muzio -. Siamo una squadra forte su tutta la provincia, siamo una grande famiglia e questo è stato il motivo per cui abbiamo lavorato bene in Provincia; la proposta della Cabina di regia dei comuni costieri, approvata da tutte le forze politiche – ha ricordato la candidata di Forza Italia - è un testo che è stato scritto con il contributo di tutti gli amministratori di Forza Italia con cui parliamo la stessa lingua. Ecco perché il nostro avvicinamento a Forza Italia ed ecco perché con loro sono stata immediatamente in grado di potere condividere il nostro modo di lavorare che era anche il loro. La nostra squadra è la più forte su Latina, è la più forte in provincia perché è formata da amministratori che conoscono il loro territorio; io sono radicata su Latina – ha aggiunto - e conosco ogni angolo di questa città. Dobbiamo riuscire a portare in Regione quelle che sono le necessità della nostra città per farla riappropriare del ruolo che deve avere, ovvero quello di capoluogo di provincia. Ecco perché Forza Italia ha fatto questa scommessa, ed ecco perché io ho accettato con entusiasmo. Riusciremo ad avere una nostra rappresentanza in Consiglio regionale – ha concluso Muzio - e ce la faremo perché siamo pronti, consapevoli, competenti, capaci, uniti e orgogliosi di appartenere ad un territorio che ha così tante ricchezze e peculiarità. Il vento è cambiato; mi dispiace per chi pensa di farci fermare con sterili polemiche. Noi andiamo avanti, insieme e più forti, perché siamo uniti dai forti ideali con cui siamo cresciuti e sono certa che la nostra squadra vincerà”.

Dalle Marche a sostenere la candidatura di Annalisa Muzio è arrivato anche Gianluca Pasqui, vice presidente del Consiglio regionale di Forza Italia. “Dare il voto a Forza Italia significa dare il voto ad un partito moderato e liberale – ha spiegato Pasqui- e dare il voto ad Annalisa significa dare il voto ad una persona seria ed affidabile, che conosco dai tempi dell’università, e che con la sua tenacia e passione potrà, senza dubbio, essere un amministratore con la a maiuscola di quelli che fanno solo la politica con la p maiuscola. Per la vostra città la scelta di Annalisa Muzio è una grande opportunità – ha aggiunto ancora Pasqui rivolgendosi alla grande platea – e spero che Latina decida di coglierla”.