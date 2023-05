Chioschi incendiati sul lungomare di Latina, la sindaca Celentano incontra prefetto e questore

E’ in programma per domani l’incontro tra la sindaca Matilde Celentano, il prefetto Maurizio Falco e il questore Raffaele Gargiulo per affrontare la delicata questione dei chioschi incendiati sul lungomare di Latina. Roghi avvenuti il primo alla vigilia delle elezioni amministrative e il secondo proprio mentre era ancora in corso lo scrutinio dopo il voto, quando la stagione balneare è ormai alle porte.

La sindaca, dopo i due roghi dolosi che hanno distrutto in appena 48 ore il quinto e il primo chiosco sul litorale di Latina, ha espresso forte preoccupazione. “Si tratta di episodi inquietanti - ha detto la prima cittadina che ha espresso la propria solidarietà nei confronti -. Confido nelle indagini affidate alla Squadra Mobile per fare luce su questa brutta pagina”.

“La sicurezza urbana – ha dichiarato Celentano – è una delle priorità che affronteremo. Ce lo chiede la comunità. Noi cercheremo di dare concretezza alle misure possibili, come implementazione e messa a sistema della videosorveglianza e potenziamento della Polizia Locale. I temi della sicurezza resteranno al centro della nostra politica”.

Intanto nel primo pomeriggio di oggi i consiglieri comunali Gianluca Di Cocco ed Enzo De Amicis, e il direttivo di Fare Latina, si sono recati sul lungomare per un primo sopralluogo alle strutture danneggiate dagli incendi. “Un atto dovuto di fronte a questa vicenda che sta allarmando i cittadini e in particolare gli operatori economici del lungomare. La sicurezza del territorio, la messa in sicurezza dei siti dismessi, già teatro di degrado e di episodi di violenza restano al centro della nostra politica”, ha concluso la sindaca Celentano.