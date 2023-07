Interruzione idrica in uno dei giorni più caldi dell’estate, Pd: “Rinviare l’intervento”

E’ il programma dal primo pomeriggio di giovedì 20 luglio - con ripristino del servizio solo nella alle prime ore del giorno successivo - una nuova interruzione idrica annunciata da Acqualatina che interessa cinque diversi comuni della provincia, tra cui anche il capoluogo pontino.

“A causa dell’innalzamento delle temperature, la richiesta d’acqua e i consumi sono in continua crescita” ha spiegato la società attraverso una nota; così la stessa Acqualatina ha rafforzato “le attività di risanamento e ammodernamento delle reti idriche su tutto l’Ato4 in quanto, a causa dell’innalzamento delle temperature, la richiesta d’acqua e i consumi sono in continua crescita” e questi interventi hanno l’obiettivo di “aumentare la disponibilità idrica attraverso il recupero delle perdite, così da evitare lo svuotamento dei serbatoi e garantire la continuità di servizio”.

Una decisione, quella di procedere con l’interruzione idrica in una delle giornate più calde dell’estate con la popolazione costretta a fare i conti con l’afa e le torride temperature, che è stata contestata dai consiglieri comunali del Pd, Valeria Campagna, Daniela Fiore e Leonardo Majocchi. “Ci uniamo allo sconcerto della gran parte della cittadinanza per questa nuova interruzione e siamo ancor più preoccupati per via della già complicata situazione legata al caldo, con giornate da bollino rosso e grandissimi rischi per la popolazione, in primis per le fasce più fragili - commentano i tre esponenti del Partito Democratico in Consiglio -. Ricordiamo che Latina è stata ieri la città più calda del Lazio e che proprio in questi giorni il Ministero della Salute ha lanciato la campagna ‘Proteggiamoci dal caldo’. Chiediamo pertanto alla società di valutare, nonostante i tempi siano strettissimi, l’opportunità di questo intervento nella giornata di domani, considerando la possibilità di un rinvio in una fase meno emergenziale o nelle ore notturne”.

“Contestualmente - aggiungono i tre consiglieri - , abbiamo protocollato in queste ore al presidente della Commissione Lavori Pubblici del Comune di Latina una richiesta formale di convocazione della medesima commissione alla presenza dei referenti di AcquaLatina, per meglio comprendere, e darne adeguata e diffusa pubblicità, lo stato di avanzamento dei lavori sulle condotte. Si tratta di un tema su cui la nostra attenzione, a tutti i livelli e come richiamato dai precedenti interventi del partito provinciale, rimane altissima” concludono Campagna, Fiore e Majocchi.