"Via Appia patrimonio dell'Unesco": alla Provincia affidata la cabina di regia

E' stata dedicata al tema della "Via Appia patrimonio dell'Unesco" la seduta della commissione consiliare provinciale "Sviluppo e tutela del territorio" presieduta dalla consigliera Anna Ciccarelli. All''ordine del giorno dei lavori della commissione, in particolare, la ratifica del protocollo per il percorso e l'approvazione del protocollo provinciale per il coordinamento degli enti interessati. Nel corso della discussione è stata sottolineata l’importanza del protocollo d’intesa (firmato recentemente dal presidente Gerardo Stefanelli, presso il Museo Archeologico Romano) per il riconoscimento del sito “Via Appia Regina Viarum”, che parte da Roma e arriva a Brindisi, nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco. Tra gli altri firmatari del documento, oltre al ministero della Cultura, alle Regioni Lazio, Campania, Basilicata e Puglia figurano i 13 comuni pontini, quelli di Cisterna, Latina, Norma, Sermoneta, Sezze, Pontinia, Terracina, Monte San Biagio, Fondi, Itri, Formia, Gaeta e Minturno.

Gli enti si sono impegnati a coordinarsi e a collaborare, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, per la valorizzazione delle aree ricadenti nel sito per il quale si chiede l’inserimento nella lista del Patrimonio mondiale Unesco nonché per la tutela e la riqualificazione urbana e paesaggistica e la valorizzazione socio-economica dei territori di riferimento delle aree candidate. Proprio intorno al sito della via Appia esiste un più ampio sistema interattivo di relazioni articolate con le altre risorse dei territori di riferimento, umane e sociali, con i servizi di accessibilità e accoglienza e con il sistema delle imprese. Il Piano di gestione del sito dovrà quindi orientare le scelte della pianificazione urbanistica ed economica attraverso la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione delle risorse di carattere storico, culturale e ambientale. Sempre nel corso della riunione di oggi, 30 gennaio, è stato evidenziato il ruolo di cabina di regia che dovrà avere la Provincia di Latina. Si è inoltre parlato della realizzazione di un cartellone turistico-culturale-enogastronomico di eventi che dovranno tenersi nei 13 comuni pontini firmatari del protocollo.