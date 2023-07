Anzio, il borgo di mare da scoprire a meno di un'ora da Latina

A circa 40 minuti da Latina, si raggiunge Anzio, un borgo di mare che vale la pena scoprire. La patria di Nerone (qui si trova infatti la sua villa), che è diventata ancora più famosa per lo sbarco delle truppe americane nel gennaio del 1944.

Oggi è tra le mete più amate dai romani per fare una giornata di mare, Anzio è una località da non sottovalutare anche se si arriva da Latina. E' vicina, ha belle spiagge ed è ricca di specialità gastronomiche locali da assaggiare: un buon piatto di pesce qui non manca mai.

Cosa vedere ad Anzio

Ad Anzio vale la pena visitare il Museo dello sbarco di Anzio, dedicato, appunto, allo sbarco delle truppe alleate. Qui sono esposte uniformi, armi, decorazioni, documenti, piani di battaglia e reperti recuperati dai fondali marini. Ad Anzio si può visitare anche il Cimitero di Guerra Britannico Le Falasche. Da vedere Tor Caldara, un tempo utilizzata per proteggere il porto da eventuali nemici. I resti della villa di Nerone sono ancora visibili tra il promontorio dell'Arco Muto e la zona di Capo d'Anzio. Non a caso qui la spiaggia è nota a tutti come "Le Grotte di Nerone".

Riservate del tempo per una passeggiata al porto, per visitare le spiagge di Anzio, per fare un giro nei vicoli alla scoperta del paese alle porte di Roma.

Cosa mangiare ad Anzio

Paste e risotti ai frutti di mare o alla pescatora, vermicelli alici e pecorino e tutti i tipici piatti di mare ad Anzio non mancano mai. Il pesce locale è rinomato, non a caso, in tutto il Lazio. Un piatto tipico è la cosiddetta "zuppetta", ricetta a base di pesce povero e scarti del pesce stesso. Per mangiare al ristorante ad Anzio, indichiamo "Romolo al Porto", una vera istituzione, ma anche "Capo d'Anzio", "Al Sarago" e "La Fraschetta del mare" sono nomi da segnare.

Come arrivare ad Anzio da Latina

Anzio dista circa 27 km da Latina per un tempo di viaggio di circa 40 minuti. Per raggiungere Anzio prendere la Stradale Foglino e Via Acciarella in direzione di Via Fanciulla d’Anzio/SP601 a Anzio.

