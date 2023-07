Alla scoperta di Nettuno, borgo medievale con una fortezza nel mare

A circa mezz'ora di macchina da Latina, si può raggiungere Nettuno, l'antica Antium, come la chiamavano i Latini. Una località di mare tra Latina e Roma, un borgo medievale che vale il viaggio per la sue spiagge e la sua storia.

Il paese, fatto di vicoli, piazze e palazzi storici, permette di unire il relax in spiaggia ad una gita culturale. Conosciamo, dunque, meglio Nettuno, cosa vedere, cosa mangiare e tante altre curiosità interessanti su questo borgo poco distante da Latina.

Cosa vedere a Nettuno

Come già accennato, Nettuno ha una ricca storia. Passeggiando per il borgo, ancora oggi, si possono ammirare i palazzi storici presenti nel borgo, dal Palazzo Baronale al Palazzo Pamphjli. C'è poi la chiesa collegiata di San Giovanni Battista, di origine medievale completamente ricostruita tra il 1738 e il 1748. Presente a Nettuno anche il Museo dello Sbarco Alleato situato all'interno del Forte Sangallo e l'Antiquarium in cui ammirare materiale storico, artistico e archeologico relativo alla città di Nettuno. Il borgo di mare vanta anche un bel parco affacciato sul mare, si tratta di Villa Borghese, area verde che fa da linea di confine tra Nettuno e Anzio.

La spiaggia di Torre Astura

La spiaggia più bella e ambita di Nettuno è senza dubbio quella di Torre Astura (qualche chilometro più a sud della cittadina), una fortezza marittima che si collega alla terraferma tramite un ponte ad arcate. Qui si trova anche un'ombreggiata pineta (la pineta dove scorre il fiume Astura) per chi voglia rilassarsi e rigenerarsi dal caldo estivo. E' possibile raggiungere la spiaggia in macchina (lasciandola nell'ampio parcheggio all'inizio dell'area), oppure usufruire del servizio navetta con partenza dal centro di Nettuno (qui tutte le informazioni)

Cosa mangiare a Nettuno

Borgo di mare, come si potrebbe non gustare del buon pesce a Nettuno? A tavola, la cittadina alle porte della Capitale, porta le migliori specialità di mare, ma è nota anche per le rane fritte e per il suo vino, il Cacchione di Nettuno che ha avuto riconoscimento DOP. Tanti i ristoranti per mangiare bene a Nettuno e per gustare tutte le specialità locali.

Come arrivare a Nettuno da Latina

Nettuno dista circa 23 km da Latina, per un tempo di percorrenza di mezz'ora più o meno. Per raggiungerla prenderela Stradale Foglino e Via Acciarella in direzione di Via Ennio Visca a Nettuno.

