Le notizie più importanti di oggi 11 aprile 2024 a Latina e in provincia

Il riepilogo della giornata di oggi, giovedì 11 aprile, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Continuano le indagini dei carabinieri dopo il ritrovamento di una pistola mitragliatrice nascosta nell'intercapedine di una villetta di Borgo Sabotino, a Latina. Indagini che potrebbero allargarsi anche al sud pontino, per un possibile collegamento tra la criminalità del sud della provincia e quella del capoluogo. L'arma infatti era stata rubata nel 2021 a un imprenditore di Monte San Biagio (qui la notizia completa).

- Operazione "Dark Side": continua il processo il processo a carico delle persone convolte nell’indagine della Dda denominata "Dark Side" che nel 2017 aveva portato ad una serie di arresti per lo smaltimento illecito di rifiuti in una ex cava in località Tufetto ad Aprilia. Sul banco degli imputati ci sono l’imprenditore di Aprilia Antonino Piattella, il figlio Riccardo, la moglie Roberta Lanari e altre dieci persone - tra cui imprenditori delle province di Latina e Roma - chiamate a rispondere a vario titolo di associazione a delinquere al traffico illecito di rifiuti, intestazione fittizia di beni e autoriciclaggio.

- Due rapine messe a segno nel capoluogo pontino martedì sera, 9 aprile. Vittime sono state due donne, minacciate da un uomo armato in due diverse zone della città. Dopo le denunce delle vittime la polizia, raccolta la descrizione del malvivente, ha avviato le ricerche e ieri, 10 aprile, la squadra volante ha individuato e fermato un uomo sospettato di essere il responsabile dei due episodi. La posizione è al vaglio degli investigatori della squadra mobile.

- Un 29enne è stato arrestato ad Aprlia per detenzione e spaccio di stupefacenti. Il giovane è stato fermato dai carabinieri al pronto soccorso e poi sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare. Il controllo ha portato a scoprire che nascondeva un etto di hashish.

- Sciopero nazionale oggi. Una mobilitazione proclamata per 4 ore da Cgil e Uil in tutti i settori privati e per 8 ore nei settori dell'edilizia. Dalle Poste al trasporto pubblico locale sono stati diversi i settori coinvolti. I maggiori disagi hanno interessato proprio il settore dei trasporti.