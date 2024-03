Le notizie più importanti di oggi 13 marzo 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, mercoledì 13 marzo, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Tragica scoperta ad Aprilia dove il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto un'abitazione adiacente a un capannone adibito a falegnameria. A lanciare l’allarme il collega 44enne della vittima. Sul corpo sarà effettuata l’autopsia per risalire alle cause della morte; indagano i carabinieri.

- E sempre i carabinieri a Latina hanno sequestrato un appartamento che era stato occupato abusivamente nella zona del Nicolosi. Il destinatario del provvedimento è un cittadino di nazionalità marocchina, ritenuto responsabile di aver volato il domicilio di un'abitazione di proprietà dell'Ater occupandola, insieme ad alcuni connazionali, senza titoli e contro la volontà del legittimo proprietario (il video del sequestro).

- Non poteva avvicinare l’ex fidanzata e invece si è presentato nel pub dove lei si trovava con le amiche. A nulla sono valsi i tentativi delle amiche di lei di farlo allontanare e neanche il fatto che fosse scattato l'alert del dispositivo elettronico anti-stalking. Alla fine il giovane di 30 anni è stato arrestato.

- "Nessuna omissione né abbandono”: dopo giorni di silenzio il Comune di Formia interviene e replica sul caso di Giuseppe Maiolo, il giovane di appena 16 anni deceduto una settimana fa in un incidente stradale mentre era in scooter. Il minore era stato tolto alla famiglia e affidato ai servizi sociali. ”Troppe strumentalizzazioni infondate”: ha dichiarato l’amministrazione (qui la notizia completa).

- "Dietro la vicenda dei falsi titoli per l’abilitazione all’insegnamento si cela una truffa al merito che mortifica la scuola”: così la coordinatrice provinciale della Gilda Insegnanti, Patrizia Giovannini, commenta il caso che ha interessato decine di docenti esclusi dalle graduatorie provinciali e rimossi dall’incarico per mancanza dei requisiti richiesti. Ora, dopo che ci accertamenti hanno fatto emergere le irregolarità, dal sindacato sperano in “un’indagine seria che faccia chiarezza e pulizia”.

- Il teatro Gabriele D’annunzio di Latina viene dichiarato monumento nazionale: la notizia è stata data dalla deputata della Lega Giovanna Miele che ha presentato un emendamento in commissione Cultura alla Camera. “Una giornata storica per la nostra città. Il D’Annunzio è il simbolo culturale di Latina”, ha commentato la parlamentare pontina. Soddisfazione espressa anche dalla sindaca Matilde Celentano.