Le notizie più importanti di oggi 16 febbraio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo questo venerdì 16 febbraio attraverso il racconto delle notizie, dei fatti e delle storie più importanti che hanno interessato Latina e la sua provincia.

- In migliaia questa sera a Cisterna per la fiaccolata in ricordo di Renée Amato e Nicoletta Zomparelli, madre e figlia uccise dal finanziere Christian Sodano. L'uomo è stato interrogato questa mattina in carcere e ha scelto di non rispondere alle domande del gip Giuseppe Cario, ma ha confermato la confessione già resa al pubblico ministero martedì notte, dopo essere stato fermato in casa dello zio a Latina. Dubbi sul materiale rinvenuto all'interno della sua auto: nastri adesivi e sacchi. Per i legali della difesa servivano per la pesca.

- Dopo l'escalation di reati predatori, anche ad Aprilia scatta l'operazione interforze Alto impatto, pianificata dalla prefettura in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. La città suddivisa in quadranti per un monitoraggio capillare del territorio.

- Scoperta una carrozzeria abusiva: struttura sequestrata e maxi multa al titolare. E' quanto hanno scoperto i carabinieri forestali di Priverno. Come accertato, mancava l'autorizzazione all'attività, allo scarico delle acque reflue e all'emissione di gas e fumi. Contestata anche la gestione illecita di rifiuti.

- Tavolo al ministero: la linea ferroviaria Terracina- Priverno Fossanova sarà riaperta. Si è riunito ieri, 15 febbraio, su richiesta del ministro Matteo Salvini, un tavolo per valutare la riapertura della linea ferroviaria. Nel corso dell'incontro, Rfi ha dato la sua piena disponibilità alla riapertura della linea ferroviaria per cui secondo gli accertamenti fatti fino ad oggi, sarà necessario un investimento di circa 60 milioni di euro. Tutto questo previa la messa in sicurezza del Monte Cucca. In merito a questo intervento, secondo quanto emerso, saranno necessari 15 milioni di euro oltre ai 4 già concessi.