Breaking news: le notizie più importanti di oggi 26 maggio 2023 a Latina e in provincia

Ripercorriamo questa giornata attraverso le notizie più importanti che oggi, mercoledì 24 maggio, hanno interessato Latina e il resto della provincia.

- Una notizia di cronaca arrivata nel tardo pomeriggio: un fermo a Latina per violenza sessuale e tentata rapina. Vittima una donna di 30 anni che è stata avvicinata in via dei Volsci da uno sconosciuto che ha cercato di abusare di lei e poi le ha portato via la borsa.

- Sulla morte di Matteo Pietrosanti la procura di Latina ha chiesto l'archiviazione. Ma i genitori del 15enne deceduto il 3 marzo dello scorso anno mentre si allenava in un campo da calcio a Priverno chiedono che sia fatta luce sulla morte del figlio e si oppongono alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero Giuseppe Miliano.

- Proclamazione ufficiale dei consiglieri eletti al Comune di Latina dopo la tornata del 14 e 15 maggio. La cerimonia questa mattina nella sala De Pasquale del palazzo comunale, alla presenza della sindaca Matilde Celentano. Da oggi dunque iniziano a decorrere i termini per il primo consiglio comunale della città. Entro 10 giorni dovrà essere convocato ed entro i successivi 10 giorni dalla convocazione dovrà tenersi la prima assise.

- E' stato condannato a 7 anni di carcere, con l’attenuante della provocazione, Alfredo Capotosto, 75enne di Fondi arrestato il 16 dicembre 2021 dopo che aveva colpito la moglie a sangue con una spranga di ferro ferendola gravemente.

- Dopo anni di crisi, la vertenza Corden Pharma arriva a una svolta. La cessione aziendale è ufficiale, così come il nome del nuovo acquirente dello stabilimento di Sermoneta. Kavis Pharma Holding, società del gruppo Extrovis attiva al livello globale nel settore farmaceutico, ha infatti acquistato l'intero capitale sociale di Corden Pharma Latina.