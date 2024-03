Le notizie più importanti di oggi 27 marzo 2024 a Latina e in provincia

Riviviamo la giornata di oggi, mercoledì 27 marzo, attraverso le notizie, i fatti e le storie più importanti e interessanti che hanno riguardato Latina e la sua provincia.

- Ancora sangue sulle strade della provincia: un incidente mortale si è verificato nella notte sull’Epitaffio a Latina. A perdere la vita un giovane di 28 anni investito da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta. Inutili i tentativi di soccorsi; sulla dinamica lavorano i carabinieri.

- Si è verificato poi a Sermoneta un incidente sul lavoro in cui è rimasto ferito un operaio di 54 anni colpito da un macchinario all’interno dell’azienda. Anche su questo fatto sono in corso le indagini dei carabinieri che hanno denunciato due persone per lesioni colpose per infortunio sul lavoro.

- E’ invece a processo un avvocato di 55 anni di Latina accusato di maltrattamento di animali: secondo l’accusa ha lanciato dal balcone dell’abitazione dell’allora compagna il gatto di lei che era stato colpito dalle fiamme provocandone la morte. Il processo al Tribunale di Latina.

- E’ finalmente arrivata, dopo giorni, la nomina per il ruolo di commissario straordinario della Asl di Latina: è Sabrina Cenciarelli, attuale direttrice amministrativa dell'azienda sanitaria della provincia pontina. L’ufficialità nel pomeriggio di oggi con una nota del presidente della Regione Francesco Rocca. Cenciarelli resterà in carica fino alla prossima nomina del direttore generale.

- Circa 400 milioni di investimenti e oltre 1.000 nuovi posti di lavoro dal 2015 ad oggi grazie a quattro contratti di sviluppo firmati dalla Bsp Pharmaceuticals con Invitalia. Il bilancio della situazione attuale nel sito pontino, con uno sguardo i progetti futuri, è stato fatto nel corso della visita dell’amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, nel capoluogo.