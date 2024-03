Asl di Latina, finalmente arriva la nomina: la commissaria straordinaria è Sabrina Cenciarelli

Arriva finalmente la nomina della nuova commissaria straordinaria della Asl di Latina; si tratta di Sabrina Cenciarelli, attuale direttrice amministrativa dell'azienda sanitaria della provincia pontina.

Tutte le riserve sono state sciolte nella giornata di oggi con l’ufficialità data dalla Regione Lazio attraverso una nota. Nel pomeriggio, si legge, il presidente Francesco Rocca “ha nominato con effetto immediato Sabrina Cenciarelli, commissario straordinario della Azienda sanitaria locale di Latina fino all’individuazione del nuovo direttore generale”.

Il suo era un nome che circolava ormai da giorni e sul quale sembra esserci stata la convergenza politica. Sabrina Cenciarelli guiderà ora la Asl pontina, garantendo dunque una continuità all’interno dell’azienda sanitaria.

Il commissariamento della Asl di Latina risale allo scorso 20 febbraio; il 22 marzo è scaduto invece il mandato della direttrice generale Silvia Cavalli arrivata a Latina nel 2021, in piena pandemia da coronavirus. In mancanza della nomina ufficiale da parte del presidente Rocca, arrivata oggi, in questi giorni la Asl di Latina è stata guidata dal direttore sanitario Sergio Parrocchia, in qualità appunto di direttore generale facente funzioni.

La sindaca Celentano: "Scelta la persona giusta"

Le confratulazioni alla dottoressa Cenciarelli sono arrivate dalla sindaca di Latina Matiolde Celentano che ha defiito la nomina "un'ottima scelta del presidente Rocca. Ho già avuto modo di apprezzare la dottoressa Cenciarelli in qualità di direttore amministrativo dell’azienda sanitaria pontina, soprattutto in questi mesi che, in qualità di primo cittadino del capoluogo, mi vedono alla guida della conferenza dei sindaci per la sanità della provincia di Latina. Ottime le sue doti manageriali; è ciò che occorre per affrontare le grandi sfide di cambiamento della sanità che Rocca sta mettendo in campo soprattutto per il nostro territorio. Sfide immediate, grazie ai fondi del Pnrr e per il Giubileo, grazie all’ampliamento del pronto soccorso del Goretti e dell’aumento dei posti letto nei presidi ospedalieri della nostra provincia; sfide a lungo periodo come la realizzazione dei nuovi ospedali di Latina e del Golfo. Il presidente Rocca, con l’incarico conferito alla dottoressa Cenciarelli, ha mostrato ancora una volta l’attenzione al nostro territorio, scegliendo la persona giusta di alto profilo professionale e in grado di dare continuità anche al lavoro sfolto dalla dottoressa Silvia Cavalli, ora alla guida della Asl Roma 5 come commissario straordinario in attesa delle nomine dei nuovi direttori generali”.