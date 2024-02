Le notizie più importanti di oggi 29 febbraio 2024 a Latina e in provincia

Ripercorriamo la giornata di oggi, giovedì 29 febbraio, attraverso i fatti più importanti avvenuti a Latina e nel resto della provincia.

- Arriva anche a Latina la protesta dei trattori provenienti da tutta la provincia, contro le politiche agricole del Governo che mettono in crisi il settore. Alle 15 si sono radunati davanti allo stadio Francioni e alle 18 hanno cominciato a marciare tra le strade del centro cittadino fino a piazza della Libertà, sotto la sede della prefettura. Una delegazione ha incontrato il prefetto Maurizio Falco per consegnare un documento con le richieste avanzate dalla categoria.

- Variante Q3, dissequestrato il centro commerciale di via del Lido. Il tribunale del Riesame ha accolto il ricorso dei titolarti delle attività alle quali la procura aveva messo il sigilli: il bene restituito ai proprietari. Annullato il provvedimento di sequestro e disposta la restituzione del centro commerciale.

- E’ stato condannato a 4 anni e quatro mesi di carcere, pena addirittura superiore a quella richiesta dall'accusa, Giuseppe Gentile, ex presidente della Pro Loco di Sermoneta considerato il mandante di alcuni incendi ai danni delle auto della sindaca di Sermoneta Giuseppina Giovannoli e della sua vice Maria Marceli. L’uomo era stato arrestato a settembre 2020 insieme ad altri due uomini, esecutori materiali degli attentati.

- Fa causa alla Asl una donna di Terracina di 58 anni che nel 2022 si era presentata al pronto soccorso dell’ospedale Fiorini con i sintomi di un aneurisma. Soffriva di ipertensione e aveva chiesto ai sanitari di farle una Tac, ma dopo due ore era stata rimandata a casa. Il mattino seguente, la rottura dell’aneurisma, il ritorno in pronto soccorso e poi il trasferimento urgente all’ospedale di Latina. La donna è salva per miracolo ma ha riportato danni permanenti. Il suo legale ha citato in giudizio la Asl (qui la storia).

- Un quadro desolante quello che emerge della città di Latina dalla campagna itinerante “Città2030: le città e la sfida del cambiamento” organizzata da Legambiente nell’ambito della Clean Cities Campaign. Il servizio del trasporto pubblico locale viene definito scarso, pochissime le zone 30km/h, poche ciclabili e zero sharing mobility per un capoluogo che ha uno dei tassi di motorizzazione peggiori del Paese (qui i dati di Legambiente).

- Controlli straordinari della polizia al Mof di Fondi. Attenzione concentrata sul trasporto delle merci del settore ortofrutticolo. In campo 24 uomini e 12 mezzi che hanno organizzato diversi posti di blocco, con l'ausilio delle unità cinofile.