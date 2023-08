Le notizie più importanti di oggi 9 agosto 2023 a Latina e nella provincia pontina

Ripercorriamo insieme la giornata di oggi, mercoledì 9 agosto, con le notizie, i fatti e le storie più interessanti che riguardano la città di Latina e il resto della provincia pontina.

- Altri due arresti sono scattati nell'ambito dell'operazione "Anargiri 2" che ha sgominato una rete di spaccio di droga nei comuni del sud pontino. Nel vano motore di un'auto, nascosti all'interno della coppia dell'olio, i militari hanno trovato 703 grammi di hashish e durante le perquisizioni sono stati rinvenuti anche 950 euro e un bilancino di precisione: tutto è stato sequestrato, mentre padre e figlio, già destinatari della misura cautelare disposta dal giudice, sono stati arrestati e portati in carcere.

- Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri per un furto all’interno di un’abitazione. Approfittando dell’assenza dei proprietari perché in vacanza, i due hanno fatto razzia di oggetti in oro, denaro, orologi, monili vari. Ma qualcosa è andato storto e sono stati arrestati proprio mentre erano in azione.

- E sempre dai carabinieri arriva la storia a lieto fine per un centauro di Ardea che giunto ad Aprilia per trascorrere una serata in un locale si è visto rubare la moto che aveva parcheggiato all’esterno. Dopo l’allarme lanciato alla Centrale Operativa infatti i militari si sono messi subito alla ricerca del mezzo, ritrovato dopo un’ora e restituito al proprietario.

- Rassicurazioni arrivano dalla Regione in merito alle acque del mare pontino dopo i fenomeni che sono stati registrati nelle scorse settimane di schiuma e torbidità. “Le acque del litorale pontino non sono inquinate e sono balneabili” ha detto l’assessora all’Ambiente Palazzo dopo avere avuto conferme dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale.

- Sono in corso da parte della polizia le indagini sui due furti messi a segno nella notte tra lunedì e martedì nel capoluogo pontino. I ladri hanno preso di mira in particolare due pizzeria, una a Latina Scalo e l'altra in centro.