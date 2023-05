Karate, undici atleti dell’Asd Fitness Montello sul podio al Campionato italiano

Sono stati due mesi di grandi soddisfazioni per la Asd Fitness Montello che nei mesi di aprile e maggio ha visto ben 11 atleti salire sul podio al Campionato italiano di karate Fesik - Federazione Educativa Sportiva Italiana Karate - di Montecatini Terme.

Ancora successi dunque per la squadra pontina sia nel kata (dal giapponese forma, modello; in sostanza un combattimento contro un avversario immaginario in cui vengono valutati tecnica, potenza ed espressività), sia nei kumite individuali e di squadra (veri combattimenti).

Questi gli atleti premiati in Toscana ad aprile: Gabriel Bragagnolo 4° kata individuale, Matteo Mangiapelo 3° kata individuale, Asia Mellone 3° kata individuale – 3° kumite individuale – 3° kumite squadra, Kristal Mari 3° kumite squadra, Claudia Gravina 2° kata individuale – 3° kumite individuale, Manuela Pacini 2° coppia italia kumite individuale, Patrick Pietrobon 1° kumite individuale, Francesco Raschiatore 1° coppa italia kata individuale – 2° kumite individuale, Andrea Snidaro 3° kumite individuale, Chiara Ciocca 3° kumite squadra, Emiliana Guadalupe Di Majo 4° kata individuale.

Lo scorso fine settimana, invece, sempre a Montecatini nel Campionato nazionale Karate Fesik l’atleta Elena Gargiulo della palestra Shibumi Dojo si è laureata campionessa italiana nella specialità kata shotokan categoria cadetti femminile.

Una grande soddisfazione per l’intera società dell’Asd Fitness Montello soprattutto per la direttrice tecnica, la maestra Ornella Sperotto, che con il suo lavoro e il suo impegno ha portato in auge i suoi allievi, tra cui anche gli attuali istruttori Luisa Frighi e Ivan Rosa.