La LND ricorda Antonio Mariani, delegato provinciale Latina scomparso

La LND rende omaggio ad Antonio Mariani, Delegato Provinciale di Latina scomparso nei giorni scorsi. Mariani ha ricoperto a lungo un ruolo importantissimo per la crescita del calcio dilettantistico della provincia pontina. Proprio per questo, la Lega Nazionale Dilettanti lo ha ricordato sul proprio sito ufficiale:

"In questo spazio, ricordiamo i tesserati recentemente scomparsi, e di cui si intende onorarne la memoria e l’impegno profuso nel calcio dilettantistico. ANTONIO MARIANI, gia? Delegato Provinciale di Latina, resta vivo nel ricordo di quanti lo hanno conosciuto, per l’impegno e la passione profusa per sostenere e rilanciare l’attivita? calcistica nella provincia Pontina nella seconda meta? degli anni 2000. Il Consiglio Direttivo del C.R. Lazio, a nome di tutte le societa? esprime alla famiglia Mariani profondo cordoglio e sincera vicinanza".