Aprilia Calcio-Arzachena 0-1: seconda sconfitta in campionato

Al "Quinto Ricci" di Aprilia passa l'Arzachena. In campo alle 14.30 per la 13esima giornata di Serie D Girone G, la formazione di mister Galluzzo rimedia la seconda sconfitta in campionato. Gli avversari fin da subito si mostrano più propositivi, tentando la conclusione già dai primi minuti ma non trovando la via della rete. Nel secondo tempo, all'11', calcio di rigore per la formazione allenata da Nappi: sul pallone va Sartor ma Salvati si fa trovare pronto. Bastano comunque pochi minuti agli ospiti per trovare il vantaggio con Bonacquisti che batte il portiere avversario da posizione ravvicinata. Nel finale l'Aprilia ci prova più volte, prima con De Crescendo e poi con Milani, ma la difesa sarda risponde sempre 'presente'.

APRILIA - ARZACHENA 0-1

APRILIA: Salvati, De Crescenzo, Succi, Pollace, Falasca, Bernardini, Cruz (6’st Milani), Njambe, Battisti, Santarelli (25’st Palmieri), Mannucci (32’st Ceka). A disp. Zappalà, Rosania, Pezone, Corelli, Bianchi, Piromalli. All. Galluzzo

ARZACHENA: Ruzittu, Spanu, Bonacquisti, Bonu, Pinna (31’st Marinari), Pallecchi (23’st Kacorri), Sosa, Sartor (43’st Mannoni), Manca, Bellotti, Mancini (31’st Rutigliano). All. Giappone, Piga, Loi, Porcu, Tacchini. All. Nappi

MARCATORE: Bonacquisti 14’st (AR)

ARBITRO: Di Loreto di Terni

ASSISTENTI: Ottobretti di Foligno, Siracusano di Sulmona

AMMONITI: Bonu, Santarelli, Mancini, Battisti, Ruzittu, Bonacquisti, Rutigliano