Promozione Girone E: le gare in programma l'8 dicembre

Giornata ricca di sfide ed emozioni quella che vedrà in campo le squadre di Promozione, Girone E, il giorno 8 dicembre. Il monte San Biagio sarà impegnato sul campo ostico del Ceccano, mentre si sfideranno Anitrella e Nuovo Cos Latina. Sempre alle 11, il Virtus Faiti scenderà in campo contro l'FC Montenero. L'Atletico Pontinia ospiterà il Latina Borghi Riuniti mentre il Lenola sarà in trasferta contro il Guarcino. Sfida tra pontine tra Roccasecca e Hermada.

Mercoledì 8

Alatri Calcio - Polisportiva Tecchiena ore 11

Ceccano Calcio 1920 - Monte San Biagio ore 11

F.C. Montenero - Virtus Faiti ore 11

Anitrella - Nuovo Cos Latina ore 14.30

Atletico Pontinia - Latina Borghi Riuniti ore 14.30

Città di Lenola - Sport Virtus Guarcino ore 14.30

Roccasecca - Hermada ore 14.30

I. Lirina Academy Calcio - Real Cassino Colosseo ore 15.00