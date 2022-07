Aprilia, Capuano: "Faremo una grande stagione"

Emanuele Capuano, esterno classe 1997, ha firmato con l'Aprilia dopo una stagione passata al Monterotondo. Dopo la firma con la società di Serie D, il nuovo giocatore delle Rondini ha dichiarato: “Ho scelto l’Aprilia perché è da sempre una squadra che punta a grandi obiettivi, la società mi ha impressionato per la serietà, l’organizzazione e la professionalità con il quale gestisce la squadra. Con un allenatore come Olivera sono sicuro di trovare un gruppo unito e pronto a tutto per portare l’Aprilia nelle posizioni più alte della classifica dove merita di essere. Penso che sarà una stagione molto importante sia a livello personale che collettivo, ce la metterò tutta per contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati”.