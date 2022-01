Aprilia femminile altalenante: settimo posto in classifica e...

Un campionato altalenante per l'Aprilia femminile, che in 12 gare ha messo a segno 20 punti, raccolti grazie a 6 vittorie e 2 pareggi. Dopo un inizio stagione con 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, le ragazze pontine hanno cambiato marcia con l'arrivo di Fabio Calabresi in panchina, mettendo a segno 4 risultati utili consecutivi con 3 vittorie e un pareggio. Risultati importanti che hanno permesso alle biancazzurre di salire in classifica grazie a buone prestazioni. Nell'ultima sfida di campionato, però, un nuovo (doloroso) stop. L'Aprilia ha perso contro la Res Roma con il risultato tennistico di 6 a 0. Una sconfitta che sicuramente fa male per come è arrivata, ma che non cancella quanto di buono fatto fino a questo momento.