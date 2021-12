Aprilia-Nuova Florida rinviata: il comunicato ufficiale

Con un comunicato ufficiale, la LND ha annunciato il rinvio a data da destinarsi della sfida tra Aprilia e Nuova Florida. Il match, in programma inizialmente per domenica 19 dicembre e valido per la 15esima giornata di Serie D Girone G, è stato rinviato a seguito della richiesta della Nuova Florida. La nota ufficiale:

"La Lega Nazionale Dilettanti comunica che, a seguito della richiesta inoltrata dalla Società Nuova Florida, per cause di forza maggiore, la gara Aprilia - Nuova Florida, in programma domenica 19 dicembre 2021 e valida come 15ª giornata del girone G del Campionato di Serie D 2021/2022, è rinviata a data da destinarsi".