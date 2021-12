Atletico Lazio, colpo grosso in entrata: arriva Aritz Hernandez Duran

Colpo grosso per l'Atletico Lazio. Il club di Eccellenza, Girone C, ha comunicato l'arrivo di Aritz Hernandez Duran, attaccante spagnolo che saluta il Sant Andreu per cominciare una nuova avventura in Italia. Il classe 1997 ha alle spalle un passato ad alti livelli: ha giocato nelle giovanili dell'Atletico Madrid e nella prima divisione di Gibilterra. Qui, con la maglia del Mons Calpe, ha disputato le qualificazioni alla Conference League, segnando anche una rete. Un profilo d'esperienza e qualità, dunque, per il club pontino, che deve ripartire dopo una prima parte di stagione non positiva. Il comunicato:

"ATLETICO LAZIO comunica che nel primo pomeriggio di oggi è stato raggiunto accordo con il calciatore ARITZ HERNANDEZ DURAN attaccante spagnolo ex Sant Andreu. Calciatore importante per la categoria: classe 97, alto 1,91m. che vanta anche presenze in EUROPA LEAGUE con un gol all'attivo. Un passato importante anche con il settore giovanile dell'Atletico Madrid dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili".