Regolanti torna a giocare: "Così è nato l'approdo all'Aprilia"

Giuliano Regolanti ha scelto di tornare a giocare. Dopo l'addio al calcio nel 2019, l'attaccante ha deciso di riprendere a calcare il campo da gioco e di farlo con l'Aprilia. Il classe 1994 ha scelto proprio il club pontino per ricominciare: “L’approdo all’Aprilia è una situazione abbastanza strana perché un giorno mentre ero al ristorante ed ero appena tornato da Milano, c’era tutta la prima squadra da noi. Arriva Stefano Mazzanti e mi fa: ‘Ma perché non torni a giocare? Ci serve una punta forte’. Io ci sono un attimo rimasto e, volendo andar via da Milano, mi si è riacceso qualcosa visto che ero fermo da un po’ ed ho deciso di accettare subito questa sfida. Ho parlato con il Presidente Pezone e con il direttore Stigi e mi sono attivato immediatamente. In due mesi ho perso tanti kg, mi sono messo sotto e mi è tornata tanta voglia di giocare. Spero di fare un grande inizio di stagione, non sarà facile perché vengo da due anni e mezzo di inattività ma ce la sto mettendo tutta. L’obiettivo di quest’anno è far meglio dello scorso anno, io sicuramente darò il massimo per contribuire ai risultati di squadra: forza Aprilia!”.