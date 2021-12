Atletico Lazio-Morolo Calcio 2-5: la sfida salvezza va ai ciociari

La sfida salvezza va al Morolo. In campo per la 15esima giornata di Eccellenza Lazio, Girone C, Atletico Lazio e ciociari si sfidano in un match importantissimo per le zone basse della classifica. I pontini a 0 punti e i ciociari a 2: una gara fondamentale per evitare l'ultimo posto e sperare quantomeno nei playout. Un match combattuto da entrambe le parti quello andato in scena al Comunale di Maranola a Formia, che ha visto il successo degli ospiti per 5 a 2. Restano quindi a 0 punti i ragazzi di Volpi, mentre il Morolo sale a 5 in classifica.

MARCATORI: Andreoni, Mazzei, Capraro, Lulli, Lulli, Reveco, Lulli

ARBITRO: De Paolis

ASSISTENTI: Calce, Abbatecola