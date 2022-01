Eccellenza Lazio Girone C: rinviate 7 gare del 9 gennaio

Ancora rinvii in Eccellenza Girone C. Dopo che la Lega Nazionale Dilettanti aveva disposto il rinvio delle sfide valide per la 16esima giornata, in programma per il 6 gennaio, arriva un nuovo comunicato. Anche le gare del 17esimo turno, programmate inizialmente per il 9 gennaio, saranno rinviate a data da destinarsi. La decisione arriva dopo l'aumento dei contagi, che ha interessato diverse squadre nel suddetto campionato. Al momento l'unica gara ancora in programma è quella tra Monte San Giovanni Campano e Ferentino.

Atletico Lazio - Città di Anagni Calcio RINVIATA

Audace - Colleferro RINVIATA

Gaeta - Arce RINVIATA

Lupa Frascati - Città di Paliano RINVIATA

Morolo Calcio - Pontinia RINVIATA

Sora - Itri Calcio RINVIATA

Terracina - Vis Sezze RINVIATA