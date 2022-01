Ferentino-Atletico Lazio 3-0: pontini ancora a 0

Ancora 0 punti in classifica per l'Atletico Lazio, che non riesce a cambiare rotta neppure nella prima gara dopo la ripresa. Nel recupero della 16esima giornata, i pontini escono sconfitti contro il Ferentino con il risultato di 3 a 0. Una partita comunque non facile per la capolista, che soffre nel primo tempo e riesce a sbloccarla solamente al 40' con D'Aprino, dopo l'espulsione di Bonanni e l'Atletico in 10 uomini. Chiudono definitivamente la gara Pennacchia, al 34' del secondo tempo, e Felici al 43'. Situazione di classifica dunque sempre più critica per gli uomini di Germano, mentre il Ferentino vola a 38 punti.

MARCATORI: 40' pt D'Arpino (F), 34' st Pennacchia (F), 43' st Felici (F)

ARBITRO: Di Palma

ASSISTENTI: Calce, Amato