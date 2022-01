Paliano-Gaeta 4-2: stop per Di Rocco

Giornata sfortunata per il Gaeta Calcio. I ragazzi di Di Rocco, scesi in campo contro il Paliano per il recupero della 16esima giornata di Eccellenza Girone C, escono sconfitti allo stadio Tintisona. A condannare i pontini i gol di Martinoli, Ronci, Donnini e Pintori. Inutile la rete di D'Urso al 42' del primo tempo e quella finale, a cinque minuti dal 90', di Sigillo. Uno stop che costringe il Gaeta a 24 punti in classifica. Il Paliano invece sorride e sale a 18, allontanandosi dalla zona calda della classifica.

PALIANO-GAETA 4-2

MARCATORI: 13' Martinoli (P), 21' Ronci (P), 39' Donnini (P), 42' D'Urso (G), 60' Pintori (P), 85' Sigillo (G)

ARBITRO: Baratta di Ciampino

ASSISTENTI: Di Mambro e Arcidiacono