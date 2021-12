Gaeta-Morolo 3-1: tris per gli uomini di Di Rocco

Torna al successo in casa il Gaeta, che nella 12esima giornata di campionato supera il Morolo e centra il terzo risultato utile consecutivo. Il tabellino recita 3 a 1 per il club di mister Di Rocco: risultato che riporta fedelmente quanto visto in campo. Ritmi alti, manovra propositiva e tante chance per i padroni di casa, in gol con Siciliano, Leccese e D'Urso.

Non solo un bel risultato: il Gaeta può sorridere anche per i minuti in prima squadra concessi quest'oggi ai giovanissimi Prencipe, Angelino, Armenio e Di Schino.

GAETA: Cardoso, Galasso (37’st Alongi), Siciliano (49’st Armenio), Sfavillante, Altobelli, Piscitelli, Carnevale (49’st Di Schino P.), Azoitei (45’st Prencipe), D’Urso, Barba (23’st Angelino), Leccese. A disp. Conte, Di Cecca, Capobianco, Vitale. All. Di Rocco

MOROLO: D’Arpino (39’st Viti), Capraro, Silvestri, Zeppieri, Boni, Alberici, Martellacci (21’pt Gargiulo, 44’pt Magliocco), Massa (35’st Schiavi), Lulli, Reveco, Jallow. A disp. Monti. All. Dolce

MARCATORI: Siciliano 4’pt (G), Leccese 8’s (G), Massa 16’st (M), D’Urso 22’st (G)

ARBITRO: Stavagna di Viterbo

ASSISTENTI: Nappi di Latina e Martino di Cassino