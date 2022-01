Itri Calcio, arrivano Martins e Casaccio. Il comunicato

L'Itri Calcio prosegue il mercato. Il club di Eccellenza Girone C ha annunciato l'arrivo di due nuovi giocatori: si tratta di un attaccante portoghese, Joao Martins, e un difensore italo-argentino, Gianni Casaccio. I due sono rispettivamente classe 1997 e 2000. Il comunicato della squadra pontina, che già ieri aveva annunciato altri 3 colpi:

"Continuano i movimenti in entrata per l'Itri Calcio. In arrivo l'attaccante portoghese classe '97 Joao Martins e il difensore italo-argentino Gianni Casaccio, nato nel 2000. I due si vanno ad aggregare al tris di innesti comunicato nella giornata di ieri, e sin dai prossimi giorni saranno a disposizione di mister Marco Ardone. In foto, in successione, Joao Martins e Gianni Casaccio".