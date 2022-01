Itri, metà classifica e una gara da recuperare: la zona playoff...

Girone C

Metà classifica e una gara ancora da recuperare. L'Itri, al termine del girone d'andata, occupa il nono posto con 22 punti in 15 sfide. Dopo la sfida rinviata nella 16esima giornata contro l'Audace 1919, la squadra di Ardone continua a lavorare in vista della ripresa con la prima gara del 2022, che a questo punto dovrebbe essere quella contro il Sora nella 17esima giornata. La zona playoff, comunque, non è troppo distante. Il Terracina, quinto, dista solo 7 punti, e considerando la gara ancora da recuperare che potrebbe permettere ai pontini di accorciare ulteriormente, la zona alta della classifica resta a portata di mano.