Promozione Girone E: le decisioni del giudice sportivo dopo la 15esima giornata

Al termine della 15esima giornata di Promozione Girone E, il Giudice Sportivo ha diramato il comunicato con le decisioni prese in merito al turno concluso. Chi salterà le prossime sfide? Squalifica per una giornata effettiva di gara per espulsione per Angelo D'Amico, tecnico dell'Hermada, per proteste nei confronti dell'arbitro. Ammonito da diffidato invece il tecnico Strambi Riccardo del Guarcino, che salterà la gara con il Nuovo COS Latina.

Per quanto riguarda invece i giocatori, due giornate dopo l'espulsione a Fanelli Fabio e Fia Mauro dell'Hermada. Una giornata invece a D'Avino del Tecchiena. Per recidività in ammonizione, invece, salteranno la 16esima giornata Alonzi del Lirinia, Pazienza del Guarcino e Capuano del Roccasecca.