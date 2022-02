Promozione Lazio girone E: i risultati della 15esima giornata

Oggi, 6 febbraio, si è conclusa la 15esima giornata di Promozione Girone E, cominciata lo scorso 9 gennaio con lo 0 a 0 tra Montenero e Atletico Pontinia e la vittoria per 1 a 0 del Real Cassino Colosseo sul Latina Borghi Riuniti. Il Nuovo Cos Latina ha oggi battuto l'Hermada per 1 a 0, mentre la capolista Monte San Biagio si è fermata contro il Tecchiena con un pareggio per 1 a 1. Stesso risultato tra Guarcino e Ceccano. Pari per 2 a 2 invece per Virtus Faiti e Isola Lirinia e Anitrella e Roccasecca. 3 a 0 del Lenola sull'Alatri.

Domenica 9 gennaio

Montenero-Atletico Pontinia 0-0

Latina Borghi Riuniti-Real Cassino Colosseo 0-1

Domenica 6 febbraio

Hermada - Nuovo COS Latina 0-1

Polisportiva Tecchiena - Monte San Biagio 1-1

Sport Virtus Guarcino - Ceccano Calcio 1-1

Virtus Faiti - Isola Lirinia 2-2

Anitrella - Roccasecca 2-2

Città di Lenola - Alatri Calcio 3-0