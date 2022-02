Serie D Girone G: i risultati dei recuperi del 2 febbraio

La Serie D è scesa oggi in campo con il girone G: si sono disputati infatti tre recuperi. Alle 14.30 l'Arzachena Costa Smeralda ha battuto in trasferta la Vis Artena per 2 a 1. Stesso risultato per il Cynthialbalonga, vittoriosa sul Real Monterotondo Scalo. Sconfitta, invece, per l'Aprilia, che ha perso contro il Muravera in casa. Per i ragazzi di Galluzzo si tratta della quarta sconfitta consecutiva.

I RISULTATI DEI RECUPERI

Vis Artena - Arzachena Costa Smeralda 1-2 (recupero 11esima giornata)

Cynthialbalonga - Real Monterotondo Scalo 2-1 (recupero 16esima giornata)

Aprilia - Muravera 2-3 (recupero 17esima giornata)