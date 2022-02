Sora-Itri 3-1: sconfitta sul campo ciociaro

L'Itri perde punti sul campo del Sora nella gara pomeridiana della 17esima giornata di Eccellenza Lazio Girone C. Sconfitta per 3 a 1 per i ragazzi di Ardone, che soccombono sotto i colpi di Di Stefano, che apre le marcature al 22' del primo tempo, e Rossi, che sigla il raddoppio al 33' e poi segna la doppietta personale al 6' del secondo tempo. Inutile il gol di Valencia, che non riesce a riaprire il match. Una sconfitta che costringe i pontini a restare nella zona playout a 22 punti in 16 partite (con una ancora da recuperare). Sale invece a 35 in classifica il Sora.

SORA-ITRI 3-1

MARCATORI. 22' pt Di Stefano (S), 33' pt Rossi (S), 6' st Rossi (S), 11' st Valencia (I)