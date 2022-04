Terracina-Paliano 0-0: nessun gol al Colavolpe

Al Colavolpe Terracina e Paliano si danno battaglia ma non riescono a portare a casa i 3 punti. Nella sfida della 28esima giornata di Eccellenza, girone C, si incontrano le due formazioni che si presentano all'appuntamento con 11 punti di differenza in classifica, che però sul campo sembrano annullarsi. Il Terracina, infatti, non riesce a bucare la porta avversaria, trovando il gol del vantaggio. Allo stesso modo i ciociari difendono bene il risultato e ottengono un punto che smuove poco la classifica: la squadra è in piena zona playout. Finisce dunque 0 a 0 sul campo pontino.

