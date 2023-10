Il Terracina vola con la Curva Mare: che spettacolo il 12esimo uomo in campo! | VIDEO

Non si ferma il Terracina, che continua a volare con bomber Curiale e Fioretti, tornato in campo alla grande dopo l'infortunio. Anche nell'ottava giornata di campionato, i pontini vincono e convincono e proseguono la volata in vetta, spinti dall'entusiasmo e dalla voce dei tifosi. Al Colavolpe, come sempre, splendida la scenografia della Curva Mare, che ha incitato per 90 minuti i Tigrotti, spingendoli verso un risultato importante dopo il pari contro l'UniPomezia della scorsa giornata.