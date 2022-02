Villalba Ocres Moca-Centro Sportivo Primavera non si gioca: cosa è successo

Villalba Ocres Moca-Centro Sportivo Primavera non si gioca. La gara di Eccellenza Girone B sarebbe dovuta andare in scena domenica 13 febbraio alle 11.00, ma per problemi tecnici non è stata disputata. Durante il riscaldamento, i portieri del club pontino si sono resi conto dell'errata altezza delle porte. Richiamata l'attenzione dell'arbitro, è emerso infatti che una porta era più bassa di 10 cm, mentre l'altra di 7/8 cm. Una situazione che non ha reso possibile il disputarsi del match. Gli staff delle due squadre hanno provato a sistemare entrambe le porte, riuscendoci solamente dopo più di un'ora di tentativi. Le due società hanno comunque deciso di non giocare la sfida, visto il clima che si era andato a creare tra i componenti delle rose. Non si è giocato, dunque, il match del girone B, valido per la 18esima giornata. Rinvio o vittoria a tavolino per il CS Primavera? Ora l'ultima parola spetterà al Giudice Sportivo.